Как изменился съемочный процесс фильмов и сериалов из-за коронавируса?

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Кинокомпании возобновляют работу над производством картин с началом снятия ограничений из-за COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Камера, мотор! В Москве и Петербурге снова снимают кино. И хотя зрители за время самоизоляции перевыполнили план по просмотрам — спрос на онлайн-кинотеатры вырос в пять раз — кинематографисты устали от простоя.

Съемочный процесс организуют по-новому. Роспотребнадзор запретил, пока, массовые сцены и установил правила для съемочных павильонов: маски и санитайзеры для всех сотрудников, индивидуальный грим для актеров.

Если фильм снимают в интерьере — участникам придется держать безопасную дистанцию — четыре квадратных метра на человека для немеблированного помещения и шесть квадратных метров на человека для меблированного.

Особые требования и к организации питания съемочных групп. Как справляются и что можно снять в условиях жестких ограничений, выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова. Подробности в репортаже.

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