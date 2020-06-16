Как изменился съемочный процесс фильмов и сериалов из-за коронавируса?

Камера, мотор! В Москве и Петербурге снова снимают кино. И хотя зрители за время самоизоляции перевыполнили план по просмотрам — спрос на онлайн-кинотеатры вырос в пять раз — кинематографисты устали от простоя.

Съемочный процесс организуют по-новому. Роспотребнадзор запретил, пока, массовые сцены и установил правила для съемочных павильонов: маски и санитайзеры для всех сотрудников, индивидуальный грим для актеров.

Если фильм снимают в интерьере — участникам придется держать безопасную дистанцию — четыре квадратных метра на человека для немеблированного помещения и шесть квадратных метров на человека для меблированного.

Особые требования и к организации питания съемочных групп. Как справляются и что можно снять в условиях жестких ограничений, выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова. Подробности в репортаже.