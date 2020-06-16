УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год
По информации английского телеканала Sky Sports, финал Лиги чемпионов в 2021-м году состоится в турецком Стамбуле, а не в Северной столице.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Sportimage/PA Images, 5-tv.ru
Финал Лиги чемпионов в Петербурге могут перенести с 2021 года на 2022-й. Об этом пишут ведущие спортивные издания, в том числе и английский телеканал Sky Sports. 17 июня исполком УЕФА собирается обсудить доигровку Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также календарь Евро-2020. На расписание повлияла пандемия.
Текущий сезон Лиги чемпионов, фактически, оказался сорванным — оставшиеся матчи собираются доиграть в Лиссабоне в формате мини-турнира. При этом, как ожидается, финал в Стамбуле будет перенесен на следующий год, а финал в Петербурге — на 2022-й.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна дата начала работы Аршавина в родном для него ФК «Зенит». 39-летний экс-футболист может сменить в петербургском клубе Хавьера Рибалту.
- 1 апр
- Стали известны формат и дата проведения футбольных еврокубков
- 15 февр
- Чем грозит «Манчестер Сити» двухлетнее отстранение от УЕФА
- 27 нояб
- Матч «Зенит» — «Лион»: Нужна победа!
- 6 нояб
- «Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче четвертого группового этапа ЛЧ
- 5 нояб
- «Зенит» даст реванш обидчикам из немецкого «РБ Лейпциг»
- 23 окт
- «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги Чемпионов
- 22 окт
- 2:1 — «Ювентус» победил «Локомотив» в домашнем матче
- 21 окт
- «Ювентус» — «Локомотив»: Чего ждать, на что надеяться и где смотреть?
- 2 окт
- «Зенит» 3:1 «Бенфика» — Чем запомнился этот матч в Петербурге?
- 2 окт
- Мадридский «Атлетико» одолел «Локомотив» со счетом 2:0
Читайте также
88%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?