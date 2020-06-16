УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год

Финал Лиги чемпионов в Петербурге могут перенести с 2021 года на 2022-й. Об этом пишут ведущие спортивные издания, в том числе и английский телеканал Sky Sports. 17 июня исполком УЕФА собирается обсудить доигровку Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также календарь Евро-2020. На расписание повлияла пандемия.

Текущий сезон Лиги чемпионов, фактически, оказался сорванным — оставшиеся матчи собираются доиграть в Лиссабоне в формате мини-турнира. При этом, как ожидается, финал в Стамбуле будет перенесен на следующий год, а финал в Петербурге — на 2022-й.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна дата начала работы Аршавина в родном для него ФК «Зенит». 39-летний экс-футболист может сменить в петербургском клубе Хавьера Рибалту.