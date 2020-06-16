УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год

Эфирная новость 11

По информации английского телеканала Sky Sports, финал Лиги чемпионов в 2021-м году состоится в турецком Стамбуле, а не в Северной столице.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Sportimage/PA Images, 5-tv.ru

Тема:
Лига Чемпионов Лига чемпионов УЕФА

Финал Лиги чемпионов в Петербурге могут перенести с 2021 года на 2022-й. Об этом пишут ведущие спортивные издания, в том числе и английский телеканал Sky Sports. 17 июня исполком УЕФА собирается обсудить доигровку Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также календарь Евро-2020. На расписание повлияла пандемия.

Текущий сезон Лиги чемпионов, фактически, оказался сорванным — оставшиеся матчи собираются доиграть в Лиссабоне в формате мини-турнира. При этом, как ожидается, финал в Стамбуле будет перенесен на следующий год, а финал в Петербурге — на 2022-й.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна дата начала работы Аршавина в родном для него ФК «Зенит». 39-летний экс-футболист может сменить в петербургском клубе Хавьера Рибалту.

Тема:
Лига Чемпионов
1 апр
Стали известны формат и дата проведения футбольных еврокубков
15 февр
Чем грозит «Манчестер Сити» двухлетнее отстранение от УЕФА
27 нояб
Матч «Зенит» — «Лион»: Нужна победа!
6 нояб
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче четвертого группового этапа ЛЧ
5 нояб
«Зенит» даст реванш обидчикам из немецкого «РБ Лейпциг»
23 окт
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги Чемпионов
22 окт
2:1 — «Ювентус» победил «Локомотив» в домашнем матче
21 окт
«Ювентус» — «Локомотив»: Чего ждать, на что надеяться и где смотреть?
2 окт
«Зенит» 3:1 «Бенфика» — Чем запомнился этот матч в Петербурге?
2 окт
Мадридский «Атлетико» одолел «Локомотив» со счетом 2:0

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

7:49
«Магия»: Братья Сафроновы раскрыли сыну Эвелины Бледанс секрет фокуса
7:42
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Петербурге на 2022 год
7:36
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
7:29
Путин поручил правительству решить вопрос продления мер поддержки экономики
7:26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
7:22
Как изменился съемочный процесс фильмов и сериалов из-за коронавируса?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?
Множатся факты, подтверждающие роман Ефремова с молодой актрисой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок