«Папа и сын разбивают сердца»: Лазарев показал подросшего наследника

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Валентин Черников
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Фанаты решили, что шестилетний Никита вот-вот вытеснит папу с пьедестала одного из самых желанных мужчин российского шоу-бизнеса.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Новое фото Сергея Лазарева с сыном навело его поклонников на мысль, что у артиста появился серьезный конкурент в борьбе за звание первого красавца отечественного шоу-бизнеса. Певец выложил в Instagram кадр, на котором держит шестилетнего Никиту на руках.

Гладя на снимок, поклонники отметили, что голубоглазый мальчик заметно подрос и уже не уступает в привлекательности знаменитому отцу.

Instagram @lazarevsergey

«Папа и сын разбивают сердца девушкам всех возрастов»;

«Лапули! Никита — ангелочек»;

«Совсем большой стал, как же быстро растут детки»;

«Любящие папа и сын, что может быть прекрасней?»

«Какие мужчины!» — отметили в комментариях.

В прошлом году стало известно, что Лазарев воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Анну. Ребята похожи друг на друга, но не похожи на отца. Артист не скрывает, что они рождены от суррогатных матерей, но биологические родители у них общие, отсюда и внешнее сходство. Сергей уточняет, что из-за его постоянных разъездов в воспитании детей ему помогает мать Валентина Лазарева. По его словам, Никита растет ответственным и смышленым ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев рассказал, как у него «мокрели штанишки» из-за любви к аттракционам.

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