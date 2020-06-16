Подозреваемую в избиении внучки бабушку задержали в Красноярске

Правоохранители задержали в Красноярске женщину, подозреваемую в нанесении побоев малолетней внучке. Накануне в сети распространились кадры с камер видеонаблюдения на которых видно, как, предположительно, она бьет маленькую девочку в лифте, после чего та падает на пол.

Как выяснилось, женщина приходится малышке бабушкой. По версии следствия, вместе с внучкой она пришла к знакомой в гости. Поздно вечером женщина с девочкой собралась возвращаться домой, однако ребенок начал капризничать, и ее родственница ударила малышку по голове три раза. На лице у малолетней обнаружен кровоподтек.

Бабушка признала свою вину и раскаялась в случившемся. Расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной. Рассматривается возможность постановки семьи на профилактический учет.

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