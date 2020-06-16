«Как быстро!»: Толкалина и Кончаловский поздравляют дочь с получением аттестата
Счастливые родители показали, как выглядит их повзрослевшая дочь в Instagram.
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Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; instagram @tolkalinaliuba
Российская актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский поздравляют дочь с окончанием школы. 19-летняя Мария сегодня получила аттестат о завершении учебы в образовательном учреждении. Как призналась звездная мать 11-классницы, годы промчались незаметно. Казалось, будто еще недавно была линейка первоклассников, а уже сейчас ее наследнице предстоит буквально выбрать жизненный путь.
На своей странице в Instagram Толкалина поздравила выпускницу, опубликов ее совместное селфи с отцом.
«Поздравляю! Жизнестойкость, ориентир на свет, жажда, умение видеть свое и учиться, учиться, учиться не останавливаясь — всю жизнь. Люблю», — написала теледива.
О радостном событии у себя в Instagram сообщил и Егор Кончаловский, показав на снимке, как выросла его красавица.
Комментаторы присоединились к поздравлениям любящих родителей и пожелали Марии только успехов на жизненном пути.
«Умница, красавца, счастья тебе!»
«Как же быстро!»
«Поздравляю вас!»
«У вас необыкновенно красивая дочка! Счастья ей!» — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина приготовилась к битве за урожай.
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