Сгубила ревность: Психолог оценил видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью 5-tv.ru прокомментировал видео ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, которое накануне было опубликовано в сети. Кадры были сделаны за несколько часов до убийства девушки. Ролик снял сам преподаватель на свой мобильный телефон.

Как видно на записи, между влюбленными произошел конфликт, причем вероятно, настолько серьезный, что студентку произошедшее довело до истерики. Она кричала «ненавижу», требуя у педагога пропустить ее, обвиняла его в рукоприкладстве и даже выбила из его рук мобильный телефон.

По мнению психолога, видео было снято в момент, когда Ещенко находилась в крайне эмоциональном состоянии. Эксперт полагает, что подобные ссоры проходили не в первый раз, поэтому Соколов, вероятно, к этому привык и сохранял спокойствие и невозмутимость. Тогда он еще не верил в серьезность слов аспирантки и понимал, что эта «истерика ничего под собой не несет», уверен специалист.

«Из него видно это ситуация, когда ссора уже находится на пике. <…> Если мы говорим о мужчине, то мы видим, что он сохраняет некоторое спокойствие, потому что сам по себе, видимо, не очень эмоциональный человек. А вот девушка она эмоционально кричит, чтобы он ее выпустил и так далее. Ее желание уйти — оно эмоционально. Она уходит без сумок, без вещей, без косметики — без ничего, то есть это просто такой порыв, чтобы выйти из ситуации и успокоиться», — пояснил психолог.

По его мнению, Соколов вряд ли заранее обдумывал детали предстоящего убийства и взял в руки камеру специально. Вероятнее всего, направив объектив на девушку, он хотел, чтобы она отвечала за свои поступки и не наделала глупостей.

«Скорее всего, он снимал, для того чтобы она успокоилась. <…> Так иногда делают, для того чтобы человек не делал тех действий, за которые потом бы пожалел. <…> За счет камеры человек понимает, что его действия теперь фиксируются. <…> Она просто ударила по телефону рукой, но если бы не было камеры, она могла бы ударить его и накинуться на него с кулаками», — рассказал Жавнеров.

Только вот самому историку справиться со своими эмоциями не удалось. Эксперт полагает, что педагог мог решиться на преступление уже в тот момент, когда был убежден, что Ещенко его точно бросает, и ситуация — безвыходная.

«Если мы говорим о дальнейшем его поступке, когда, он ее убил, то скорее всего, это произошло не когда она также сказала, что уходит, а когда он осознал, что она действительно его сейчас покинет. <…> Мужчина убил эту женщину тогда, когда поверил в то, что она собирается его бросить. Он не понимал, как дальше будет жить один, как будет чувствовать себя и так далее. Из-за того, что он воспринял ее как предателя большого, он мог принять такое решение», — выразил собственное мнение специалист.

По словам врача, в случае с Соколовым вероятной причиной убийства может считаться ревность. Возможно, доцент, понимая свое положение, не захотел, чтобы Ещенко уходила от него к другому мужчине и не желал ее ни с км делить. Если девушка приняла осознанное решение, останавливать ее было бессмысленно, поэтому на эмоциях он не придумал ничего лучше, как убить ее.

«Ему нет смысла убивать женщину, к которой он испытывает чувства. Этот смысл появляется только в тот момент, когда он осознает, что эта женщина уйдет и достанется другому мужчине. Тут же у него может возникать сильное чувство ревности. Он начинает осознавать, что удержать ее не сможет, у него появляется один выход — убить ее, чтобы она не досталась никому. <…> Это решение формируется спонтанно, но есть определенный принцип. <…> В рамках его восприятия ситуации для себя он считал лучшим решением ее убить», — подытожил психолог.

Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

В начале июня защита историка Олега Соколова заявила о намерении обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой.