В Германии резко осадили Трампа за слова о защите Берлина от Москвы

США перестанут защищать Германию, если она будет покупать газ у России. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.

Американский президент назвал своего союзника по НАТО неплательщиком: Берлин задолжал в казну Альянса несколько миллиардов долларов взносов…

«Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Разве это годится? Нет, это никуда не годится!» — возмутился Дональд Трамп.

В ответ Берлин заявил, что американские войска находятся в стране не для ее защиты, а для поддержания транс-атлантической безопасности.

К слову, отношения между Берлином и Вашингтоном резко осложнились после решения Трампа сократить воинский контингент США в Германии, если она не будет финансировать его размещение.