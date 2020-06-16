В Германии резко осадили Трампа за слова о защите Берлина от Москвы
Президент США накануне обидчиво заявил, что немецкие власти платят России миллиарды долларов за энергию, а Альянс, которому они при этом задолжали, обязан их от нее же и защищать.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / White House, 5-tv.ru
США перестанут защищать Германию, если она будет покупать газ у России. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.
Американский президент назвал своего союзника по НАТО неплательщиком: Берлин задолжал в казну Альянса несколько миллиардов долларов взносов…
«Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Разве это годится? Нет, это никуда не годится!» — возмутился Дональд Трамп.
В ответ Берлин заявил, что американские войска находятся в стране не для ее защиты, а для поддержания транс-атлантической безопасности.
К слову, отношения между Берлином и Вашингтоном резко осложнились после решения Трампа сократить воинский контингент США в Германии, если она не будет финансировать его размещение.
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