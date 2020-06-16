Видео: «гейзер» высотой в несколько этажей забил в Екатеринбурге

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Василий Заика
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Коммунальная авария произошла утром 16 июня в Трамвайном переулке.

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«Гейзер» высотой в несколько этажей забил во дворе одного из домов ЖК «Малевич» в Екатеринбурге. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, коммунальная авария произошла утром 16 июня в Трамвайном переулке.

По словам пользователей, прямо на детской площадке произошел прорыв трубы с горячей водой. Струя кипятка устремилась вверх и повредила несколько окон квартир жилого дома. В результате ЧП вся детская площадка оказалась затоплена. По счастливой случайности, по предварительным данным, никто не пострадал.

Instagram @vaseker

Юзеры отмечают, что ресурсоснабжающая организация уже заявила о готовности компенсировать жильцам нанесенный ущерб. Другие подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фонтан высотой с пятиэтажку забил в Омске.

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