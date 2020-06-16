Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Последняя покупка Юлии Норкиной прибыла по адресу уже после смерти телеведущей. Об этом рассказал ее вдовец, журналист Андрей Норкин. В Instagram он выложил фото подарка от покойной супруги — печки 1955 года выпуска.

«А вот, друзья, гляньте-ка на наше дачное приобретение! Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец приехала! Если снять крышку, туда встает казан, так что получается приятное с полезным!» — написал Норкин.

Некоторые пользователи увидели в этом тайный смысл, посчитав, что таким образом Юлия специально оставила после себя частичку тепла, уточняет «Экономика сегодня».

Instagram @norkinntv

«И не потухнет очаг! Как-то светло и уютно от такого подарка, а главное — все будут обогреты!»

«Подарок и очередное воспоминание про родного человечка. Всегда тяжелее тем, кто остался на земле с этой болью. Крепитесь!»

«Вещь классная, прослужит долго, а раритет какой — ему цены нет! Юльчонок за вас рада, что не ушли в себя, это самое главное теперь», — прокомментировали подписчики.

Радио-и телеведущая Юлия Норкина скончалась 5 июня на 53-м году жизни от инфаркта. О ее кончине сообщил супруг в соцсетях. Вместе с женой он также работал на радио «Комсомольская правда». Последний эфир ведущая провела 26 апреля. Она принимала участие в радиомарафоне, посвященном врачам-героям. У Юлии остались четверо детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Андрея Норкина рассказал как живет телеведущий после внезапной смерти жены.