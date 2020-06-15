Друг Андрея Норкина рассказал как живет телеведущий после внезапной смерти жены

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Светлана Александрова
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Радиоведущая Юлия Норкина скончалась 5 июля от инфаркта.в возрасте 52 лет.

Друг Андрея Норкина рассказал как живет телеведущий после внезапной смерти жены

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Близкий друг Андрея Норкина рассказал, как телеведущий справляется с потерей жены. Юлия Норкина умерла от инфаркта в возрасте 52 лет 5 июня. В интервью «МК» Евгений Спицын сообщил, что Андрей уже вернулся к работе, участвует в съемках и готовится к очередному эфиру. А когда начнутся каникулы, поедет с родными, которые с трудом оправляются от шока, в Коктебель, где раньше всегда проводил отпуск с Юлией.

«Это был их традиционный отдых, за границу они не ездили. В Крыму они всегда два месяца отдыхали, купались, загорали, наслаждались жизнью. Андрей любил в Крыму отмечать день рождения», — рассказал Спицын.

Друг Норкина с возмущением опроверг циркулирующие в прессе слухи о его якобы изменах, назвав их «полнейшим бредом». Он отметил, что Андрей и Юлия познакомились еще в ранней юности и сохранили любовь до последних дней.

«Я знал Норкина много лет, мы учились в одной школе, я общался с его мамой, а он с моей, мы дружили семьями. Андрей влюбился в Юлю, когда ему было всего 17 лет! И всю жизнь он любил только ее, душа в душу жили. Я снимался неоднократно у него на программах, я видел, как после съемок он как вымоченная мочалка, какие там романы на работе?!» — заявил он.

По словам Евгения Спицына, это была «настоящая хорошая, советская» семья.

На днях, как сообщал 5-tv.ru, Андрей Норкин выложил в сеть архивный снимок супруги и написал, что на девять дней с ее смерти решил для себя помнить Юлию «летящей и радостной» и жить дальше.

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