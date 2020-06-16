В Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских

Водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских в Петербурге. Как сообщил 5-tv.ru старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Северной столице Сергей Капитонов, инцидент произошел ночью 16 июня в районе Александровского парка.

По версии следствия, автомобиль был остановлен стражами порядка за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские предложили предполагаемым злоумышленникам проследовать в отдел полиции, те бросились на правоохранителей с кулаками.

«В ответ на предложение проехать в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, подозреваемые напали на сотрудников полиции, которым нанесли удары руками по различным частям тела. Один из подозреваемых был задержан на месте происшествия, а второму удалось скрыться», — отметил Сергей Капитонов.

В отношении 22-летнего злоумышленника и его подельника возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящий момент идет розыск второго подозреваемого. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.

Как сообщает Интерфакс, мужчина скрылся на припаркованном неподалеку Maserati с номером «777».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов подключен к ИВЛ.