Экс-адвокат историка Соколова назвал вероятный источник утечки видео ссоры с Ещенко

Адвокат Александр Почуев, представлявший интересы обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, прокомментировал утечку видео ссоры некогда возлюбленных.

По его словам, запись сцены, которая предшествовала убийству бывшим доцентом девушки, «была добыта по ходатайству защиты».

«Это видео действительно содержит в себе некие шокирующие моменты. Я был изначально против его публикации, так как оно содержит личную и семейную тайну, которая не подлежит разглашению без согласия суда и лиц, участвовавших в этой видеосъемке. Лиц, которые распространили это в сети, я считаю явными злоумышленниками, это скорее всего даже коррупционное преступление. Очевидно, что это копия с прямого носителя, к которому ни защита, ни представители потерпевшей стороны доступа не имели», — продолжил он.

Почуев пояснил, что всего лишь два рабочих дня назад, когда он приступал к ознакомлению с материалами следствия, конверты с ними были запечатаны.

«Лица, приближенные к суду, могли распространить видеозапись», — предположил он.

В свою очередь руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева опровергла любую утечку со сторону своих коллег.

«При поступлении дела в суд вещественные доказательства, в том числе данные видео, опечатаны, и суд знакомится с ними только в ходе судебного заседания. До этого ни сотрудники аппарата суда, ни объединенной пресс-службы доступа к ним не имеют. Данное видео в процессе еще не обозревалось», — заявила она.

Так что же сподвигло Соколова на жестокую расправу?

Юрист Почуев охарактеризовал увиденный на кадрах конфликт Соколова и Ещенко как «длинную психотравмирующую ситуацию».

«По факту самого видео хочу обратить внимание: да, это трагедия, бытовая ссора, несвойственная для такой категории лиц как историк Соколов и его возлюбленная. По версии защиты, данный конфликт был сгенерирован извне. Это подтверждается тем, что когда Анастасия выбегает в парадную, на стены видно, что были замазаны потом уже криминальными службами надписи оскорбительного характера не только в отношении самого Соколова, но и в отношении ее — она буквально цитирует их, что тоже, по мнению защиты, является прямым доказательством наличия психологического целенаправленного воздействия на психику и Анастасии Ещенко, и историка Соколова. Это как раз подтверждает версию защиты, что убийство произошло в результате целенаправленного подстрекательства к убийству всех участников трагедии», — пояснил он.

Видео последних часов жизни Анастасии Ещенко

Накануне интернет-газета «Мойка78» разместила кадры ссоры бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета и девушки. Она в слезах кричит: «Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!».

Анастасия периодически использует нецензурные слова, которые, по понятным причинам, из видео вырезаны.

«Не уйду с дороги», — звучит в ответ мужской голос.

«Уйди… Я тебя не люблю больше», — уже умоляюще говорит она.

«Я понял. Я это понял», — отвечает ей снимающий.

После этого Анастасия пытается выйти из комнаты в коридор, но получает сильный толчок, от которого влетает обратно в комнату, едва удержавшись на ногах.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!» — срывается на крик плачущая Анастасия и выбивает ударом ладони из рук снимающего телефон.

Затем она выскакивает на лестничную клетку и бежит вниз. На этом запись прерывается.

Видео: moika78.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как психолог оценил видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства. По его мнению, Соколов вряд ли заранее обдумывал детали предстоящего убийства и взял в руки камеру специально. Вероятнее всего, направив объектив на девушку, он хотел, чтобы она отвечала за свои поступки и не наделала глупостей.

Олег Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

В начале июня защита историка Олега Соколова заявила о намерении обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой.