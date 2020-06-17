Семья жестоко убитой Ещенко намерена жаловаться на утечку видео ссоры с Соколовым

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В сети появились кадры ссоры бывшего преподавателя СПбГУ и его студентки. Она в слезах кричит: «Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Защита семьи Анастасии Ещенко — аспирантки, которую убил и расчленил доцент Соколов, намерена подать протест по поводу утечки в интернет записи последних минут жизни девушки.

Адвокаты считают, что публикация видео может повлиять на ход следствия. 5-tv.ru кадры предоставил портал «Мойка 78». Съемки на мобильный телефон делал сам Соколов.

Как заявили 5-tv.ru в Объединенной пресс-службе судов Петербурга — их сотрудники к утечке не причастны. Все материалы поступают в суд опечатанными. Следующее заседания по делу историка-убийцы назначено на 22 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как психолог оценил видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства. По его мнению, Соколов вряд ли заранее обдумывал детали предстоящего убийства и взял в руки камеру специально. Вероятнее всего, направив объектив на девушку, он хотел, чтобы она отвечала за свои поступки и не наделала глупостей.

Олег Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

В начале июня защита историка Олега Соколова заявила о намерении обнародовать видео его ссоры с убитой студенткой.

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
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