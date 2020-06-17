Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, славящийся красноречием, едва нашел слова, чтобы корректно прокомментировать высказывание телеведущей Виктории Бони, назвавшей живущих на МРОТ россиян «нищебродами» и «алкоголиками».

В беседе с «Вечерней Москвой» Пригожин признался, что несколько шокирован словами Бони. Но тут же призвал публику лишний раз не вспоминать про этот досадный инцидент, чтобы не создать Виктории дополнительного пиара, на который та, судя по всему, рассчитывает.

«Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний и, честно говоря, даже не понимаю, зачем это комментировать. Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?» — заметил возмущенный Иосиф.

А также добавил, что применять к Виктории какие-либо штрафные санкции за нелицеприятное высказывание просто бесполезно. Лучше — полностью игнорировать подобные изречения.

«Несусветная какая-то тема. Я в шоке», — лишь подытожил Пригожин.

Эпатажная телеведущая Виктория Боня на днях выступила с публичным заявлением, что считает ненормальным, когда в период пандемии правительство РФ выделяет субсидии россиянам, проживающим на МРОТ, или, в частности, повышает размер выплат материнского капитала.

По мнению светской львицы, так уровень жизни в России точно не поднять. Лучше было бы «спонсировать бизнесменов», которые «действительно пострадали» от пандемии. Тех же, кто не может обеспечить себе достойную жизнь, Виктория назвала «нищебродами и алкашами».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пианист Левон Оганезов отреагировал на высказывание Виктории Бони о «нищих россиянам».