«Коронавирус так влияет?» — Пригожин в шоке от слов Бони о россиянах-«нищебродах»

|
Виктория Андреева
48

Продюсер прокомментировал нелицеприятное высказывание телеведущей о живущих на МРОТ гражданах РФ.

«Коронавирус так влияет?» — Пригожин в шоке от слов Бони о россиянах-«нищебродах»

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, славящийся красноречием, едва нашел слова, чтобы корректно прокомментировать высказывание телеведущей Виктории Бони, назвавшей живущих на МРОТ россиян «нищебродами» и «алкоголиками».

В беседе с «Вечерней Москвой» Пригожин признался, что несколько шокирован словами Бони. Но тут же призвал публику лишний раз не вспоминать про этот досадный инцидент, чтобы не создать Виктории дополнительного пиара, на который та, судя по всему, рассчитывает.

«Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний и, честно говоря, даже не понимаю, зачем это комментировать. Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?» — заметил возмущенный Иосиф.

А также добавил, что применять к Виктории какие-либо штрафные санкции за нелицеприятное высказывание просто бесполезно. Лучше — полностью игнорировать подобные изречения.

«Несусветная какая-то тема. Я в шоке», — лишь подытожил Пригожин.

Эпатажная телеведущая Виктория Боня на днях выступила с публичным заявлением, что считает ненормальным, когда в период пандемии правительство РФ выделяет субсидии россиянам, проживающим на МРОТ, или, в частности, повышает размер выплат материнского капитала.

По мнению светской львицы, так уровень жизни в России точно не поднять. Лучше было бы «спонсировать бизнесменов», которые «действительно пострадали» от пандемии. Тех же, кто не может обеспечить себе достойную жизнь, Виктория назвала «нищебродами и алкашами».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пианист Левон Оганезов отреагировал на высказывание Виктории Бони о «нищих россиянам».

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.75
-0.65 79.04
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:06
Минтруд оценил идею сократить новогодние праздники в 2021 году из-за COVID-19
4:41
«Если хочешь лететь — лети»: Ургант высмеял скандальное видео Киркорова о десантниках
4:18
Петербург оказался во власти грозового фронта, а в Москве обещают 30-градусную жару
3:51
«Коронавирус так влияет?» — Пригожин в шоке от слов Бони о россиянах-«нищебродах»
3:24
Отбывавшего срок в США россиянина Станислава Лисова депортируют на родину
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Мэр Киева Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок