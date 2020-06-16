«Мало мозгов»: Оганезов о назвавшей россиян «наркоманами» и «алкашами» Боне

Пианист Левон Оганезов отреагировал на видеообращение телеведущей Виктории Бони, которая негативно охарактеризовала россиян, пользующихся мерами социальной поддержки государства и получающих минимальную зарплату.

По мнению звезды «Дома-2», власти не должны раздавать деньги «всяким бездельникам, алкашам, наркоманам». Знаменитость уверена, что государство должно оказывать помощь представителям бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Левон Оганезов в беседе с 5-tv.ru отметил, что не только Виктория Боня высказывает подобное мнение. Народный артист РФ помнит, как девушка приехала добиваться успеха на телестройку и выглядела при этом нелицеприятно. Музыкант уверен, что телеведущая сама выросла в нищете и сохранила в себе злость на собственное детство.

«Я помню, как она приехала показаться на „Дом-2“. Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка, но у нее видимо была цель пробиться. Выросла она в нищете, поэтому у нее есть злость на свое собственное детство и на это окружение — это раз. Во-вторых, у нее очень мало мозгов. В-третьих, у нее еще меньше, чем мозгов, образования!» — считает Левон Оганезов.

Композитор подчеркнул, что косноязычную телеведущую с маленьким запасом слов остается только пожалеть. Обращать внимание на изречения Виктории Бони, по словам пианиста, отвратительно.

«Она никакая не телеведущая! Она косноязычна с маленьким запасом слов. Поэтому нам с вами нужно ее просто пожалеть! Это как лай Моськи вслед идущему слону. Абсолютно она никто и обращать на нее внимание <…> отвратительно. И таких молодых людей у нас имеется достаточно, но в основном это те, кто, не работая, не умея ничего делать, чего-то добились! Своим языком, внешностью…» — заключил Левон Оганезов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милонов осудил Боню, назвавшую россиян «нищебродами» и «алкоголиками».