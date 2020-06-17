Хорватский футболист, кричавший «Слава Украине», переедет в Россию?
Скандально прославившийся Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Карьера защитника сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды может продолжиться в российском клубе. Об этом сообщает турецкий портал «Sporundibi».
Как отмечает СМИ, этим летом по окончании сезона футболист покинет турецкий «Бешикташ» и станет играть в Российской премеьр-лиге. Название будущей команды не уточняется.
Вида получил скандальную репутацию после победы сборной Хорватии над командой России во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В сети появился ролик, на котором Вида в компании Огнена Вукоевича выкрикивает на камеру «Слава Украине». Спустя несколько часов футболист заявил, что политики в его лозунге не было. По его словам, он посвятил это обращение друзьям по киевскому «Динамо», где прежде играл.
«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровской Германии. В последующем эту фраза стали использовать украинские националисты.
* — организация запрещена в РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Павла Мамаева рассказала о регулярных драках с мужем.
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