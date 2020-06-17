Как изменятся цены в кафе после снятия ограничений из-за пандемии?

В столице начали работу летние веранды ресторанов и кафе. Уже в первый день после снятия ограничений площадки пользовались высокой популярностью у горожан, истосковавшихся по еде, приготовленной не дома. Однако из всех заведений общепита веранды есть менее чем у 10%. Пока рестораторы не наблюдают роста цен на рынке, но отмечают, что многое будет зависеть от платежеспособности гостей и закупочных цен. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Сергей Миронов.

«Веранды занимают незначительную часть количества посадочных мест в городе, тем более открылись сегодня не больше 5%. Но в первый день работы они, конечно, забиты. Люди устали, хотят провести время вне дома, поесть какой-то еды, помимо домашней», — отметил Миронов.

Другой вопрос, который волнует горожан не меньше, чем цены на отдых в кафе, касается риска второй волны коронавируса в столице. Однако вирусологи пока не видят причин для беспокойства. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, открытие летних веранд может лишь растянуть первую волну заболевания, но не способствовать возникновению новой.

«Вторую волну это вряд ли спровоцирует, но может растянуть первую. Конечно, веранды посещает малая часть от общего количества людей в Москве, и опасаться серьезной вспышки не стоит», — заметил Лукашев.

Однако надеяться, что инфекция пойдет на спад из-за летней жары, по его мнению, тоже не стоит. Пока у ученых нет достоверных данных о том, как высокая температура воздуха влияет на распространение коронавируса.

Останавливаться на открытии только летних веранд в столице не намерены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже с 23 июня начнут работать стационарные заведения общепита. Ожидается, что в ближайшие недели в городе заработает около трех тысяч летних кафе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России полностью снимут ограничения из-за COVID-19.