Первоклассник пырнул ножом пьяного отца, чтобы защитить мать

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Карина Бернтгольц
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Инцидент произошел в одной из семей, проживающей в поселке Ермолино в Подмосковье.

Первоклассник пырнул ножом пьяного отца, чтобы защитить мать

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Семилетний ребенок, предположительно, ранил ножом пьяного отца в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru семейная драма разыгралась в поселке Ермолино в Дмитровском городском округе.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с супругой: начал ее избивать и душить. На крики женщины о помощи прибежал сын, который, желая защитить мать, предположительно, пырнул отца ножом в спину. Известно, что мальчик учится в первом классе.

По факту произошедшего ГСУ СК России по Московской области организовала проведение доследственной проверки. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Правоохранителям его жена рассказала, что скандалы с мужем у нее происходят на протяжении десяти лет из-за того, что он злоупотребляет спиртным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мужчин пострадали в результате поножовщины в квартире на улице Паустовского в Москве.

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Первоклассник пырнул ножом пьяного отца, чтобы защитить мать

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