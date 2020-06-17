Первоклассник пырнул ножом пьяного отца, чтобы защитить мать

Семилетний ребенок, предположительно, ранил ножом пьяного отца в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru семейная драма разыгралась в поселке Ермолино в Дмитровском городском округе.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с супругой: начал ее избивать и душить. На крики женщины о помощи прибежал сын, который, желая защитить мать, предположительно, пырнул отца ножом в спину. Известно, что мальчик учится в первом классе.

По факту произошедшего ГСУ СК России по Московской области организовала проведение доследственной проверки. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Правоохранителям его жена рассказала, что скандалы с мужем у нее происходят на протяжении десяти лет из-за того, что он злоупотребляет спиртным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мужчин пострадали в результате поножовщины в квартире на улице Паустовского в Москве.