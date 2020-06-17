Ветераны Афгана пригрозили Киркорову «разобраться по-мужски» после видео о ВДВ

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Алина Потёмкина
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В Российском союзе ветеранов Афганистана заявили, что десантники не привыкли писать жалобы и при встрече припомнят артисту шутку лично.

Ветераны Афгана пригрозили Киркорову «разобраться по-мужски» после видео о ВДВ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, instagram/ fkirkorov

В сети продолжает назревать конфликт между королем отечественной поп-сцены Филиппом Киркоровым и военными. На этот раз из-за ролика о ВДВ певцу пригрозили ветераны войны в Афганистане. В интервью телеканалу «360» зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев заявил, что при встрече готов разобраться с артистом лично.

«Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватит с ними сюсюкаться», — заявил Кошелев.

Instagram @fkirkorov

Ролик, возмутивший военных, Киркоров опубликовал в Instagram в конце мая. В нем он разыграл сценку, в которой предстал в роли актера из сериала о десантниках. Шутки в скетче во многом основаны на ругани и обыгрывании гомосексуальной тематики. Выходка артиста не пришлась по вкусу экс-командующему ВДВ Владимиру Шаманову. Позже в команде Киркорова ответили на претензии ВДВ к скетчу про десантников.

Как писал 5-tv.ru, скандал вокруг видео вышел на такой уровень, что ролик высмеял даже Иван Ургант.

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