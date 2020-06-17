«Если хочешь лететь — лети»: Ургант высмеял скандальное видео Киркорова о десантниках
Народный артист РФ снялся в ролике для скетч-шоу, но получил долю негатива вместо признания.
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант с иронией отреагировал на новый ролик эпатажного певца Филиппа Киркорова, представшего в образе десантника.
Давно известно, что короля поп-сцены привлекают незаурядные персонажи, в которых он с радостью перевоплощается ради пиара и хайпа. Однако роль Киркорова-десантника в юмористическом скетч-шоу позабавила немногих. В частности, бывший командующий подразделением ВДВ Владимир Шаманов назвал действо крайне отвратительным и потребовал от артиста удалить ролик «для своего же блага». Филипп, как и следовало того ожидать, рекомендацию проигнорировал.
Комментируя забавную ситуацию, Ургант, в свою очередь, пошутил, что этот клип — лишь очередное доказательство особой любви Киркорова к ВДВ, равно как и песни «Снег» и «Цвет настроения синий».
«Если хочешь лететь — лети…» — смеясь, пропел шоумен строчку из трека Киркорова.
А после, все с той же иронией добавил, что за «обидную» самодеятельность десантники еще «ответят» певцу. Например, 2 августа — в День ВДВ.
«Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу», — подытожил Ургант.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Оксана Казакова отреагировала на скетч Филиппа Киркорова про десантников.
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