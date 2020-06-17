В ХМАО мать оставила на трое суток четверых детей без еды в квартире-помойке
Вопиющий инцидент произошел в Сургутском районе.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: МВД РФ, globallookpress.com/ Birgit Koch
Мать оставила на трое суток четверых детей без еды в квартире-помойке. Как сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), вопиющий инцидент произошел в квартире одного из домов в Сургутском районе.
В ходе профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили четверых детей в возрасте от семи до 12 лет одних в жилище. Отмечается, что в помещении были выявлены антисанитарные условия и отсутствие продуктов питания. Дети были незамедлительно госпитализированы. Медики во время обследования обнаружили у ребят паразитов.
30-летнюю горе-мамашу стражи порядка нашли на даче у знакомых. Женщина пояснила полицейским, что все три дня пыталась наладить личную жизнь. На жительницу Югры был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Матери четверых детей грозит штраф от 100 до 500 рублей. Дальнейшая судьба неблагополучной семьи будет решаться в органах опеки и попечительства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна.
Читайте также
58%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?