В ХМАО мать оставила на трое суток четверых детей без еды в квартире-помойке

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел в Сургутском районе.

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Фото, видео: МВД РФ, globallookpress.com/ Birgit Koch

Мать оставила на трое суток четверых детей без еды в квартире-помойке. Как сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), вопиющий инцидент произошел в квартире одного из домов в Сургутском районе.

В ходе профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили четверых детей в возрасте от семи до 12 лет одних в жилище. Отмечается, что в помещении были выявлены антисанитарные условия и отсутствие продуктов питания. Дети были незамедлительно госпитализированы. Медики во время обследования обнаружили у ребят паразитов.

30-летнюю горе-мамашу стражи порядка нашли на даче у знакомых. Женщина пояснила полицейским, что все три дня пыталась наладить личную жизнь. На жительницу Югры был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Матери четверых детей грозит штраф от 100 до 500 рублей. Дальнейшая судьба неблагополучной семьи будет решаться в органах опеки и попечительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна.

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