Руководители СУ СК РФ по Дагестану и СКФО пострадали в ДТП
Внедорожник, в котором ехали главы подразделений ведомства, перевернулся на трассе в Каякентском районе республики.
Фото: Соцсети
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Дагестану Олег Потанин и глава ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев пострадали в ДТП в Каякентском районе республики.
Как стало известно 5-tv.ru, внедорожник Toyota, в котором находились водитель и начальники подразделений Следственного комитета, при невыясненных пока обстоятельствах, перевернулся на трассе.
Олега Потанина и Олега Васильева, получивших тяжелые травмы, а также водителя экстренно доставили вертолетом в республиканскую больницу в Махачкале. Медики будут решать вопрос о транспортировке главы СУ СК РФ по Дагестану в Москву.
Другие подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук экс-губернатора Хабаровского края вновь устроил ДТП в Москве.
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