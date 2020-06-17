Руководители СУ СК РФ по Дагестану и СКФО пострадали в ДТП

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Василий Заика
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Внедорожник, в котором ехали главы подразделений ведомства, перевернулся на трассе в Каякентском районе республики.

Руководители СУ СК РФ по Дагестану и СКФО пострадали в ДТП

Фото: Соцсети

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Дагестану Олег Потанин и глава ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев пострадали в ДТП в Каякентском районе республики.

Как стало известно 5-tv.ru, внедорожник Toyota, в котором находились водитель и начальники подразделений Следственного комитета, при невыясненных пока обстоятельствах, перевернулся на трассе.

Олега Потанина и Олега Васильева, получивших тяжелые травмы, а также водителя экстренно доставили вертолетом в республиканскую больницу в Махачкале. Медики будут решать вопрос о транспортировке главы СУ СК РФ по Дагестану в Москву.

Другие подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук экс-губернатора Хабаровского края вновь устроил ДТП в Москве.

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