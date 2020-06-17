Боевики блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в Сирии

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Василий Заика
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Инцидент произошел в населенном пункте Найраб провинции Идлиб.

Боевики блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в Сирии

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Война в Сирии

Боевики запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* заблокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в Сирии. Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Щербицкий, инцидент произошел в населенном пункте Найраб провинции Идлиб.

По словам контр-адмирала, попытка учащихся школ продолжить путь вместе с родителями пешком была также пресечена.

«Группа боевиков <…> блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Попытка части юношей и девушек совместно с родителями продолжить в пешем порядке движение в направлении контрольно-пропускного пункта ВС САР, расположенного в районе населенного пункта Трумба, была пресечена боевиками под угрозой применения оружия», — цитирует Александра Щербицкого РИА Новости.

Контр-адмирал отметил, что для выхода выпускников с неподконтрольных сирийскому правительству территорий открыты два пропускных пункта. На текущий момент более 700 юношей и девушек при содействии российского Центра по примирению прибыли в Алеппо.

Александр Щербицкий подчеркнул, что действия радикалов направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают юных жителей республики «шанса на лучшее будущее».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как воздушный патруль российских военных помогает обеспечивать порядок в Сирии.

* — деятельность организации запрещена в РФ.

Тема:
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