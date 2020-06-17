Боевики блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в Сирии
Инцидент произошел в населенном пункте Найраб провинции Идлиб.
Фото: Zuma\TASS
Боевики запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* заблокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в Сирии. Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Щербицкий, инцидент произошел в населенном пункте Найраб провинции Идлиб.
По словам контр-адмирала, попытка учащихся школ продолжить путь вместе с родителями пешком была также пресечена.
«Группа боевиков <…> блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Попытка части юношей и девушек совместно с родителями продолжить в пешем порядке движение в направлении контрольно-пропускного пункта ВС САР, расположенного в районе населенного пункта Трумба, была пресечена боевиками под угрозой применения оружия», — цитирует Александра Щербицкого РИА Новости.
Контр-адмирал отметил, что для выхода выпускников с неподконтрольных сирийскому правительству территорий открыты два пропускных пункта. На текущий момент более 700 юношей и девушек при содействии российского Центра по примирению прибыли в Алеппо.
Александр Щербицкий подчеркнул, что действия радикалов направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают юных жителей республики «шанса на лучшее будущее».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как воздушный патруль российских военных помогает обеспечивать порядок в Сирии.
* — деятельность организации запрещена в РФ.
- 17 июн
- Как воздушный патруль российских военных помогает обеспечивать порядок в Сирии?
- 17 июн
- Небензя осудил США, которые бьют по простым жителям Сирии новым пакетом санкций
- 16 июн
- Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
- 11 июн
- Да будет свет! В Сирии восстановили энергоснабжение Пальмиры
- 11 июн
- Видео: Бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии
- 10 июн
- Военные полицейские вернулись из Сирии в Дагестан
- 9 июн
- Взрыв прогремел на пути следования российских военных в Сирии
- 9 июн
- Три христианские церкви вновь заработали в сирийском поселке Хараба
- 8 июн
- В Сирии поймали завербованного двумя разведками шпиона
- 6 июн
- В Посольстве РФ ответили на требование Госдепа «убраться с Ближнего Востока»
Читайте также
73%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?