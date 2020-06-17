Как воздушный патруль российских военных помогает обеспечивать порядок в Сирии?
Военнослужащие РФ каждый день охраняют сложные территории арабской республики.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Новиков, 5-tv.ru
Хрупкий мир в самой арабской республике помогают поддерживать российские военные. Ежедневно они патрулируют самые сложные территории, где пересекаются как политические, так и экономические интересы нескольких противоборствующих группировок. Обеспечивать мир и порядок в таких районах крайне опасно, поэтому наши наземные колонны всегда сопровождают вертолеты. О целях и задачах воздушного патруля узнал корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.
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