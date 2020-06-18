🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Предстоящее новолуние в вашем знаке обещает принести много изменений. Но чтобы освободить место для нового, мы должны отпустить старое. Рождение — смерть — возрождение. Таков цикл жизни, Раки. Так что обратите внимание на то, что вам больше не подходит. Устаревшие убеждения и закономерности, которые не заслуживают места в новом повествовании. Процесс освобождения будет совсем не легким! Поверьте, что вы готовы к этому изменению, что инструменты, необходимые для превращения, уже есть в вас. Проводить время на природе — хороший способ исцелить раны и заземлить вашу энергию в это время неопределенности.

Как самый первый воздушный знак зодиака, у вас есть склонность к импульсивности. Терпение — это не ваша сильная сторона, особенно когда вы решили что-то. Именно поэтому Вселенная призывает вас замедлиться, дышать и отпустить необходимость бежать сломя голову. Осознайте, что знаки и символы свыше открывают для вас путь. Путь наименьшего сопротивления сделает вашу жизнь намного проще, Близнецы. Развивайте спокойствие и неподвижность: отпустите беспокойство, которое стало вашим образом жизни. В минуты молчания вы осознаете, что Вселенский план намного лучше, чем тот, который вы продумывали в течение некоторого времени.

Легко чувствовать, что все разваливается, учитывая, что хаос является постоянным в этом пространственно-временном измерении. Но менталитет жертвы не будет служить вам в долгосрочной перспективе. Звезды призывают вас пробудить дух орла и наблюдать за происходящими обстоятельствами с более высокой точки зрения. Это поможет вам осознать, кто вы есть и почему вы поднялись на борт самолета в земное царство. Помните, мы находимся в процессе массового пробуждения. Единственный способ выровняться с вашим истинным «я» — это отпустить все ложное. Пусть это будет смертью вашего эго, Тельцы.

Вселенная просит вас пересмотреть ваши отношения с близкими людьми, которые сейчас оказались на шаткой почве. Не все люди, окружающие нас в данный момент, предназначены нам до конца наших дней. Быть может пришло время отпустить тех, кто уже продолжительное время тяготится оковами близости? Сделайте первый шаг и посмотрите, как они себя поведут. Для некоторых из вас причиной беспокойства может быть ваш брак или долгосрочные отношения. Верьте, что уроки души пробуждают вас, когда вы берете на себя ответственность за то, где вы находитесь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июня, убывающая Луна находится в знаке Тельца. В этот день многие люди почувствуют апатию и нежелание действовать. Чтобы несмотря ни на что день был продуктивным, астрологи рекомендуют заняться планированием грядущих дел, нежели реализацией задуманного ранее.

♌ Лев

Ваша мантра на этой неделе — «работа, работа, работа», и вы лучше, чем суперпродуктивная певица Рианна в этом. Поверьте, что Вселенная является вашим соратником в этом путешествии к величию. И изобилие, и успех будут вашими, как только вы встанете на свой истинный путь. Но этот этап вашей жизни не только о профессиональном успехе. Вы растете как личность, поскольку вы потворствуете своей любопытной натуре. Есть ли какой-нибудь курс, который интересует вас? Сейчас самое время оттачивать свои навыки.

Космический совет: начните баловать свою любопытную натуру.

♍ Дева

Вы никогда не входили в число людей, которые пытаются соответствовать стандартам общества. Зачем начинать сейчас? Хороший способ оседлать волну, это помнить, что вы просто энергия в чистом виде, наиболее чистом виде. Другими словами, это тело не что иное, как скафандр для души. Костюм, который вы выбрали для этой драмы на земном царстве. Освободите себя от идеи, что вы должны быть такими, какими вас хотят видеть окружающие. Будьте собой! Тем временем, позволив себе преобразование на духовном уровне, вы откроете новые двери на карьерном фронте и в личной жизни.

Космический совет: будьте собой, не стремитесь подстроиться под окружающих.

♎ Весы

Пришло время свободы и правды, Весы. Звезды видят, что вы устали от костюмов и масок, которые вы носили. Вы жаждете вырваться из оков, которые вас ограничивают. Отказ от старого образа жизни станет важным этапом для вас в ближайшие несколько недель. Попробуйте начать свой день с вопросов: «Какой я человек на самом деле? За что я себя люблю?». О чем вам нужно помнить, когда вы начинаете процесс внутренней алхимии, так это о том, что вы не обязаны оправдывать чьи-то ожидания относительно вас.

Космический совет: станьте единорогом в мире, полном магглов.

♏ Скорпион

Ваше пребывание дома во время режима самоизоляции заставило вас гораздо больше ценить щедрость Матери Природы. Сегодня вы в настроении нежиться на солнце, ходить босиком по траве и ощущать ветер на своей коже. Звезды побуждают вас принять образ хиппи, даже если ваши соседи подумают, что вы сошли с ума. Если в данный момент вы не можете выбраться за город, то попробуйте поухаживать за растениями на подоконнике. Также подумайте о том, чтобы окунуться в мир травяной магии. Знаете ли вы, что апельсиновая кожура ассоциируется с радостью и благословением, а жасмин — с чувственностью и гаданием? Установка намерения поможет вам найти идеальные ингредиенты для вашего ритуала.

Космический совет: воссоединитесь с силой природы.

♐ Стрелец

В нашей жизни есть моменты, когда все налаживается как по волшебству, и возможности, о которых мы только мечтали, сами стучатся в нашу дверь. Вселенная вмешивается в вашу жизнь! Ожидайте больших открытий на работе. Реальный вопрос заключается в следующем: как вы сможете максимально использовать предоставленные возможности? Помните, что это легко сделать безопасно и придерживаться того, что вы знаете. Сказав «да» неизвестному, вы можете взлететь по карьерной лестнице. Так что не бойтесь рисковать. Космический совет: посмотрите страху в лицо и примите вызов!

♑ Козерог

То, что для большинства из нас нынешний период — эмоционально непростое время, не является новой информацией, Козероги. Реальный вопрос: готовы ли вы оказаться в центре бури? Чтобы пройти через турбулентность грациозно и уравновешенно. Помните, вы готовились к этому изменению. Инструменты, необходимые для превращения ран в мудрость, уже в вас. Но это не значит, что вам не нужен кто-то, кто бы слушал вас. Обратитесь к другу, целителю или терапевту, чтобы найти утешение в эти сложные времена.

Космический совет: помните, что темная пещера — это место, куда входит свет.

♒ Водолей

Водолеи, вы и только вы являетесь создателями своей реальности. Обвиняя других в том, что вы испытываете, вы отдаете свою силу. Звезды побуждают вас взять на себя ответственность за ситуацию и оседлать энергию перемен. Позитивный настрой будет творить чудеса. Помните, когда вы собираетесь сдаться, вам нужно больше всего мотивировать себя. Покажите, что вы можете достичь своей мечты с новообретенным рвением, Водолеи. Знайте, что вы находитесь в трех шагах от чуда.

Космический совет: ваше желание в пределах вашей досягаемости. Верьте в себя.

♊ Рыбы

Это может быть непростое время, Рыбы. Но хорошая новость в том, что вы преодолеваете старые препятствия и очищаете кармические долги. Делайте каждый шаг с осознанием. Признайте уроки, которые Вселенная дает вам. Поверьте, что вы на пути истины и освобождения. Учитывая, что мы находимся в процессе массового пробуждения, свидетельство о смерти вашего эго также будет большой темой для вас. Отпустите нездоровые привязанности. Избавьтесь от всего, что ложно. В начале трансформация может показаться странной. Но ваша душа знает, что все разворачивается для вашего высшего блага.

Космический совет: знайте, что вы находитесь на пути истины и освобождения.