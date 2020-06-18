Возвращенные лишенной родительских прав матери дети погибли в пожаре

В Воркуте в огне погибли двое маленьких детей. По версии пожарных, их мать, которая злоупотребляла алкоголем, заснула с непотушенной сигаретой. Сама женщина осталась жива. Весь ужас этой трагедии в том, что мать уже была лишена родительских прав, и лишь недавно сына и дочь ей вернули. Именно это решение стало роковым в судьбе брата и сестры. Сейчас степень вины органов опеки выясняет следствие, подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Антона Никитина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео героического спасения полицейскими маленьких детей из огня. Правоохранители, рисковавшие своей жизнью, представлены к награде.