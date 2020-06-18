Возвращенные лишенной родительских прав матери дети погибли в пожаре

Эфирная новость 74

Жительница Воркуты уснула с непотушенной сигаретой и в отличие от детей смогла выжить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

В Воркуте в огне погибли двое маленьких детей. По версии пожарных, их мать, которая злоупотребляла алкоголем, заснула с непотушенной сигаретой. Сама женщина осталась жива. Весь ужас этой трагедии в том, что мать уже была лишена родительских прав, и лишь недавно сына и дочь ей вернули. Именно это решение стало роковым в судьбе брата и сестры. Сейчас степень вины органов опеки выясняет следствие, подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Антона Никитина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео героического спасения полицейскими маленьких детей из огня. Правоохранители, рисковавшие своей жизнью, представлены к награде.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:09
Стала известна возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции
9:49
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых раздражают окружающих высокомерием
9:35
«Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан не восстановят дела после пандемии
9:21
Сирийские власти пытаются освободить блокированных террористами школьников
9:09
Возвращенные лишенной родительских прав матери дети погибли в пожаре
8:58
Российские дороги могут распрощаться с ямами: полотно будут класть по новым стандартам

Сейчас читают

Страдающий от тяжелой болезни Валентин Гафт почти лишился речи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок