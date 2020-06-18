Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Несколько глав скандальной книги Джона Болтона утекли в сеть. Выдержки опубликовали в The New York Times. И они могут дать ответ, почему Дональд Трамп хочет запретить выход мемуаров. В книге есть несколько курьезных эпизодов, которые показывают президента не с лучшей стороны.

Например, Трамп очень сильно удивился, узнав во время разговора с британским премьером Терезой Мэй, что Соединенное Королевство является ядерной державой. А у главы администрации спрашивал, входит ли Финляндия в состав России? Когда это стало известно сотрудникам Белого дома, над президентом начали смеяться даже те, кто ему прилюдно симпатизировал.

Официальный релиз книги назначен на 23 июня. Но ее публикация под большим вопросом: минюст США накануне направил иск в суд с требованием запретить продажу мемуаров Болтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп признался, кто на самом деле пишет заметки в его Twitter. Американский политик не все делает самостоятельно. Оказывается, для особых случаев у него есть «специальные» люди.