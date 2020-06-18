Лавров в Сербии обсудит инициативу США о переговорах с Косово

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Предполагается обсудить вопросы российско-сербского политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.

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Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Сергей Лавров сегодня с официальным визитом в Сербии. Перед его началом глава российского МИДа и его коллега из Белграда опубликовали статью, посвященную Косово. Расцвет криминала доказывает бесполезность независимости края. Пристанище там нашли группировки, связанные с терроризмом на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров и Ивица Дачич указывают и на затяжной внутриполитический кризис в Косово. Да и сама концепция самопровозглашенного суверенитета области потерпела крах. Ни на Балканах, ни в Европе она единодушной поддержкой уже не пользуется.

Роль регуляторов косовского спора взяли на себя США и Евросоюз. Но они не учитывают мнение Сербии. Лавров и Дачич уверены: урегулирование должны согласовывать прежде всего Белград и Приштина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Василий Небензя сделал замечание представителю Косова за нарушение. Постпред России при ООН попросил секретариат организации лучше инструктировать всех выступающих на заседании Совбеза.

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