Лавров в Сербии обсудит инициативу США о переговорах с Косово

Сергей Лавров сегодня с официальным визитом в Сербии. Перед его началом глава российского МИДа и его коллега из Белграда опубликовали статью, посвященную Косово. Расцвет криминала доказывает бесполезность независимости края. Пристанище там нашли группировки, связанные с терроризмом на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров и Ивица Дачич указывают и на затяжной внутриполитический кризис в Косово. Да и сама концепция самопровозглашенного суверенитета области потерпела крах. Ни на Балканах, ни в Европе она единодушной поддержкой уже не пользуется.

Роль регуляторов косовского спора взяли на себя США и Евросоюз. Но они не учитывают мнение Сербии. Лавров и Дачич уверены: урегулирование должны согласовывать прежде всего Белград и Приштина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Василий Небензя сделал замечание представителю Косова за нарушение. Постпред России при ООН попросил секретариат организации лучше инструктировать всех выступающих на заседании Совбеза.