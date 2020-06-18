«Девочке стало плохо»: мажор Ишаев о том, почему сел за руль пьяным

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев частично признал свою вину в пьяном ДТП, произошедшем 17 июня на улице 1905 года в Москве.

По данным следствия, находясь за рулем Porsche Panamera Ишаев совершил резкий разворот под Ваганьковским путепроводом и столкнулся с двумя иномарками на встречной полосе. К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Однако удар был такой силы, что авто раскидало на несколько частей. Отмечалось также, что прибывшие на место аварии сотрудники полиции протестировали Игоря на трезвость. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе 0,738 промилле.

На слушании по данному делу в Пресненском суде столицы 18 июня молодой человек признался, что в принципе редко водит машину, однако в этот раз имел неосторожность сесть за руль в нетрезвом состоянии, мотивировав это неотложными обстоятельствами.

«Я не так часто сажусь за руль, ездят друзья, братья. Никто не мог меня подвезти, а девочке стало плохо. Надо было срочно помочь», — объяснился обвиняемый.

Он также добавил, что аварии могло и не быть, если бы не случайно застрявшая между педалями нога. Ее Ишаев не смог вовремя вытащить из-за «старой хоккейной травмы». После случившегося внук экс-губернатора Хабаровского края решил избавиться от стресса, вновь забывшись алкоголем. Вследствие чего, смутно помнит остальные подробности случившегося.

В заключение Ишаев добавил, что штрафы, которые ранее были выписаны на его имя на самом деле «набрали друзья». Известно, что только за последний месяц их количество превысило 34 штуки на общую сумму более 28 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края может закончиться уголовным делом.