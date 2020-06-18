Сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова?
Адвокат рассказал о том, каков потолок выплат по аналогичным делам.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Выплата компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова актером Михаилом Ефремовым может составить до трех миллионов рублей. Такую оценку дал в беседе с URA.RU адвокат, автоюрист Александр Мельцев. Ранее в сети появились сообщения о том, что артист может выплатить родственникам погибшего 100 миллионов рублей, чтобы якобы смягчить приговор.
По словам юриста, такие крупные суммы назначаются только по делам о хищениях. Средняя же компенсация варьируется в пределах одного-трех миллионов.
«Судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышают трех миллионов рублей даже при наличии иждивенцев у погибшего. Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке», — объяснил адвокат.
О таких баснословных компенсациях, как 100 миллионов рублей, по его словам, он даже не слышал. Сумма, назначаемая судом, рассчитывается, исходя из ущерба, который был нанесен, наличия у погибшего детей или иных лиц на иждивении, а также заработка виновника ДТП.
Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади. Авария случилась 8 июня. Артист в нетрезвом состоянии сел за руль, выехал на встречную полосу и вписался в легковой автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался утром следующего дня в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита семьи погибшего не идет на переговоры. Об этом рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
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