Сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова?

Выплата компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова актером Михаилом Ефремовым может составить до трех миллионов рублей. Такую оценку дал в беседе с URA.RU адвокат, автоюрист Александр Мельцев. Ранее в сети появились сообщения о том, что артист может выплатить родственникам погибшего 100 миллионов рублей, чтобы якобы смягчить приговор.

По словам юриста, такие крупные суммы назначаются только по делам о хищениях. Средняя же компенсация варьируется в пределах одного-трех миллионов.

«Судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышают трех миллионов рублей даже при наличии иждивенцев у погибшего. Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке», — объяснил адвокат.

О таких баснословных компенсациях, как 100 миллионов рублей, по его словам, он даже не слышал. Сумма, назначаемая судом, рассчитывается, исходя из ущерба, который был нанесен, наличия у погибшего детей или иных лиц на иждивении, а также заработка виновника ДТП.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади. Авария случилась 8 июня. Артист в нетрезвом состоянии сел за руль, выехал на встречную полосу и вписался в легковой автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался утром следующего дня в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита семьи погибшего не идет на переговоры. Об этом рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.