Адвокат Ефремова утверждает, что защита семьи погибшего не разрешает переговоры
Ранее защитник артиста заявил, что актер готов возместить моральный и материальный ущерб потерпевшему.
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Фото, видео: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что представитель семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский не разрешает родственникам вступить в переговоры.
Как заявил Пашаев, потерпевший — брат погибшего Валерий Захаров — «разговорчив», но не может общаться без разрешения своего адвоката.
«Потерпевший достаточно нормальный человек. Он разговорчивый. Просто Добровинский ему не дает, чтобы мы с ним могли заключить мировое соглашение, чтобы мы возместили моральный и материальный ущерб», — сообщил Пашаев.
При этом адвокат заслуженного артиста РФ сказал, что Валерий Захаров готов с ним встретиться при условии, что Добровинский ему разрешит.
Более того, Пашаев напомнил, что нельзя называть Ефремова «убийцей», так как преступление, совершенное актером, было неумышленным, а для убийства есть отдельная статья в Уголовном кодексе РФ.
Ранее защитник артиста заявил журналистам, что Ефремов готов возместить моральный и материальный ущерб родственникам погибшего, но при этом отметил, что актер «не олигарх» и сто миллионов дать никому не может. Кроме того, юрист намерен в ближайшее время встретиться с Добровинским.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын актера Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.
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