Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста кремлевского пула Павла Зарубина о том, могут ли его внуки позвонить ему прямо в кабинет и есть ли, например, там их поделки.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — ответил глава государства.

Анонс первого после самоизоляции, связанной с коронавирусом, интервью президента России журналист опубликовал на своей странице в Instagram.

Известно, что Владимир Путин в рамках беседы ответил не только на важные политические вопросы, но и поделился аспектами личной жизни.

К слову, в рамках «Прямой линии» в 2017 году глава государства рассказал о том, что недавно у него родился второй внук, а старший ходит в детский сад.