Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Президент России дал первое личное интервью после самоизоляции, связанной с коронавирусом, в котором ответил не только на важные политические вопросы.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста кремлевского пула Павла Зарубина о том, могут ли его внуки позвонить ему прямо в кабинет и есть ли, например, там их поделки.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», — ответил глава государства.
Анонс первого после самоизоляции, связанной с коронавирусом, интервью президента России журналист опубликовал на своей странице в Instagram.
Известно, что Владимир Путин в рамках беседы ответил не только на важные политические вопросы, но и поделился аспектами личной жизни.
К слову, в рамках «Прямой линии» в 2017 году глава государства рассказал о том, что недавно у него родился второй внук, а старший ходит в детский сад.
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