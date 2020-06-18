Приглашенные на Парад Победы в Москву ветераны находятся на карантине
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, данные мера обусловлена заботой о здоровье гостей торжественного смотра.
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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами подтвердил, что приглашенные на Парад Победы в Москву 24 июня ветераны находятся на карантине.
По словам представителя Кремля, данная мера в первую очередь обусловлена заботой о здоровье гостей торжественного смотра.
«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это… забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что ветераны имеют хорошую возможность, при необходимости, получить дополнительное медицинское обслуживание.
Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок.
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