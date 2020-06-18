После приезда полиции в московской квартире прозвучало еще четыре выстрела

По предварительной информации, после приезда полиции в квартире на улице Приорова на северо-западе Москвы прозвучали еще четыре выстрела.

Как стало известно 5-tv.ru, там проживает женщина с двумя детьми. К ней приехал некий мужчина. Дверь в настоящее время заблокирована.

Обстоятельства уточняются.