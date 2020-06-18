Женщина могла пострадать в результате стрельбы в московской квартире
Сообщается, что возможный зачинщик конфликта заперся в квартире с хозяйкой и ее двумя детьми.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
По предварительной информации, хозяйка квартиры на улице Приорова, где произошла стрельба, могла получить ранение. Об этом сообщает сайт KP.RU.
К настоящему времени известно, что предполагаемый зачинщик конфликта заперся в квартире с женщиной и ее двумя детьми.
По данным 5-tv.ru, после приезда полиции прозвучали еще четыре выстрела. Информация уточняется.
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