Женщина могла пострадать в результате стрельбы в московской квартире

По предварительной информации, хозяйка квартиры на улице Приорова, где произошла стрельба, могла получить ранение. Об этом сообщает сайт KP.RU.

К настоящему времени известно, что предполагаемый зачинщик конфликта заперся в квартире с женщиной и ее двумя детьми.

По данным 5-tv.ru, после приезда полиции прозвучали еще четыре выстрела. Информация уточняется.