Четыре человека стали жертвами стрельбы на северо-западе Москвы
Трагедия разыгралась в квартире на улице Приорова, где проживала женщина с двумя детьми.
Четыре человека стали жертвами стрельбы на северо-западе Москвы. Трагедия разыгралась в квартире на улице Приорова, где проживала женщина с двумя детьми.
Как стало известно 5-tv.ru, устроивший стрельбу мужчина являлся сожителем хозяйки квартиры Елизавета Х. Так же от рук мужчины погибли двое ее детей. После чего он свел счеты с жизнью.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Информацию о гибели детей и двух взрослых только что подтвердили в СК РФ.
Читайте также
+30° 760 мм рт. ст.
49%
49%
69.62
0.14 78.29
-0.09
0.14 78.29
-0.09
Нашли ошибку?