Четыре человека стали жертвами стрельбы на северо-западе Москвы. Трагедия разыгралась в квартире на улице Приорова, где проживала женщина с двумя детьми.

Как стало известно 5-tv.ru, устроивший стрельбу мужчина являлся сожителем хозяйки квартиры Елизавета Х. Так же от рук мужчины погибли двое ее детей. После чего он свел счеты с жизнью.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Информацию о гибели детей и двух взрослых только что подтвердили в СК РФ.