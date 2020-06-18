Скончалась последняя из братьев и сестер Джона Кеннеди

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Светлана Александрова
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Младшая сестра 35-го президента США Джин Кеннеди Смит умерла в Нью-Йорке возрасте 92 лет.

Скончалась последняя из братьев и сестер Джона Кеннеди

Фото: ТАСС / ZUMA, Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch via www.imago-images.de, BRIAN SNYDER / POOL, Jens Kalaene, www.globallookpress.com /Ron Sachs, JAMES R. BRANTLEY

Последняя из многочисленных братьев и сестер 35-го президента США Джона Кеннеди скончалась в возрасте 92 лет. Как сообщает The New York Times, Джин Кеннеди Смит умерла 17 июня в своем доме в Нью-Йорке. Она была самой младшей из девятерых детей Джозефа и Розы Кеннеди, оставивших заметный след в истории США.

Как отмечает издание, Джин была первой в своем поколении женщиной Кеннеди, которая внесла заметный вклад в политику. До 65 лет, когда большинство людей выходит на пенсию, она вела спокойную жизнь занимаясь благотворительностью. Но в 1993 году при президенте Клинтоне была назначена послом США в Ирландии и сыграла важную роль в процессе мирного урегулирования конфликта в Северной Ирландии, способствовав подписанию в 1998 году Белфастского соглашения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагической гибели внучки и правнука Роберта Кеннеди. Они утонули в апреле 2020 года во время плавания на каноэ.

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