Трамп прокомментировал скандальные мемуары Болтона, не стесняясь в выражениях
Газета The New York Times опубликовала несколько глав политических воспоминаний экс-советника американского президента.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / White House, 5-tv.ru
Дональд Трамп, не стесняясь в выражениях, прокомментировал публикацию глав из скандальной книги своего экс-советника Джона Болтона. Американский президент назвал бывшего соратника сумасшедшим и заявил, что в его мемуарах нет ни слова правды.
«Чрезвычайно нудная» книга Джона Болтона состоит из лжи и фальшивок. Он говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Раздраженный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Никогда ничего не понимал, был подвергнут остракизму и благополучно отстранен. Что за болван!»
Газета The New York Times опубликовала всего несколько глав политических мемуаров. Болтон пишет о курьезных эпизодах, которые показывают президента не с лучшей стороны. Например, сообщает, как удивился Трамп, когда на встрече с британским премьером Терезой Мэй узнал, что Соединенное Королевство является ядерной державой. Болтон называет Трампа очень слабым политиком и считает, что это понимают другие лидеры государств.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в книге экс-советника Трампа Джона Болтона есть эпизод о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.
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