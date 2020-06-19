Трамп прокомментировал скандальные мемуары Болтона, не стесняясь в выражениях

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Газета The New York Times опубликовала несколько глав политических воспоминаний экс-советника американского президента.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / White House, 5-tv.ru

Дональд Трамп, не стесняясь в выражениях, прокомментировал публикацию глав из скандальной книги своего экс-советника Джона Болтона. Американский президент назвал бывшего соратника сумасшедшим и заявил, что в его мемуарах нет ни слова правды.

«Чрезвычайно нудная» книга Джона Болтона состоит из лжи и фальшивок. Он говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Раздраженный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Никогда ничего не понимал, был подвергнут остракизму и благополучно отстранен. Что за болван!»

Газета The New York Times опубликовала всего несколько глав политических мемуаров. Болтон пишет о курьезных эпизодах, которые показывают президента не с лучшей стороны. Например, сообщает, как удивился Трамп, когда на встрече с британским премьером Терезой Мэй узнал, что Соединенное Королевство является ядерной державой. Болтон называет Трампа очень слабым политиком и считает, что это понимают другие лидеры государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в книге экс-советника Трампа Джона Болтона есть эпизод о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.

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