В театре Моссовета подтвердили трагическую гибель звезды «Белого солнца пустыни»
Заслуженная артистка России Галина Дашевская попала под поезд в Подмосковье.
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Фото, видео: ТАСС / Галины Дашевской, 5-tv.ru
В театре имени Моссовета подтвердили трагическую смерть заслуженной артистки России Галины Дашевской. Ранее появилась информация, что 79-летняя актриса погибла под колесами поезда на станции Жаворонки в Подмосковье.
«Да, мы подтверждаем эту информацию к большому нашему горю и сожалению», — сказала в телефонном интервью 5-tv.ru директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина.
Она отметила, что деталей страшного происшествия в театре пока не знают, и весь коллектив переживает в потрясение.
«Галина Самуиловна много-много лет, по-моему, всю жизнь проработала в театре Моссовета, сыграла очень большое количество ролей, занята в последних спектаклях театра. И по-человечески, и по-актерски нам будет очень-очень тяжело без Галины Самуиловны», — добавила Горина.
Галина Дашевская родилась в 1941 году. В театре Моссовета служила с 1964 года — после окончания при нем же студии под руководством Юрия Завадского. Помимо работы на сцене актриса сыграла более десятка ролей в кино и сериалах, в том числе в фильме «Белое солнце пустыни».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти старейшей актрисы России. Зинаида Леонтьева ушла из жизни в возрасте 100 лет.
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