Взрывы на предприятии в Мурманске перепугали местных жителей

Пожар с последующими хлопками произошел на территории теплоэнергетического предприятия в Мурманске. Звуки взрыва перепугали местное население. Кроме того они пожаловались в соцсетях на то, что им трудно дышать из-за огромной дымовой завесы.

Как стало известно 5-tv.ru, произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов. Хлопали емкости с соляркой.

В настоящее время возгорание локализовано. Угрозы распространения нет.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.