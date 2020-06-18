Взрывы на предприятии в Мурманске перепугали местных жителей

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Светлана Шевченко
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В соцсети стремительно распространились кадры большого столба дыма с промышленной территории.

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Фото, видео: ВКонтакте @pechenga_reporter, Mvestnik.ru, YouTube @ Ksu_Ksu

Пожар с последующими хлопками произошел на территории теплоэнергетического предприятия в Мурманске. Звуки взрыва перепугали местное население. Кроме того они пожаловались в соцсетях на то, что им трудно дышать из-за огромной дымовой завесы.

Как стало известно 5-tv.ru, произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов. Хлопали емкости с соляркой.

В настоящее время возгорание локализовано. Угрозы распространения нет.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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