«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

|
Алиса Старжевская
949

Гэри-Пауэрс-младший поведал, о чем больше всего заботился сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Гэри Пауэрс-младший, сын летчика Гэри Пауэрса, чей самолет был сбит в 1960 году над СССР, рассказал о своем друге, ученом Сергее Хрущеве. Ранее 5-tv.ru стало известно, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался 18 июня в США.

Прежде всего, Пауэрс-младший выразил соболезнования семье Хрущева и поведал, когда в последний раз общался с ученым.

«Очень печально, что он скончался. Я сочувствую и соболезную семье. Последний раз я писал ему 15 мая… Когда мы тогда переписывались и говорили по телефону, все было нормально. Ранее в этом году он отказался от участия в конференции, просто сказал, что это не его, но не намекнул на плохое состояние или что-то еще», — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.

По словам Пауэрса-младшего, с Хрущевым в последний раз они встречались в 2012 году на конференции по Холодной войне и Карибскому кризису, а первый раз они пересеклись в середине 90-х годов на конференции в Норвегии. Несмотря на то, что оба поначалу скептически отнеслись друг к другу, вскоре они стали хорошими друзьями.

«Мы оба были историками, мы оба стремились найти и задокументировать роль наших отцов в истории холодной войны. И у нас было много общего. Мы оба были заинтересованы в сохранении истории холодной войны и в том, чтобы будущие поколения не забыли этот период», — рассказал Пауэрс-младший.

Ранее бывший дипломат Марк Гаррисон в интервью 5-tv.ru подтвердил смерть Сергея Хрущева. Советский, российский и американский ученый скончался на 85-м году жизни в США. Обстоятельства его гибели выясняются.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:01
Лайфхак: как быстро очистить помидоры от кожицы
6:01
Э — Экономия, или Как тратить меньше на автомобиль
5:44
«Деловая колбаса» — Кудрявцева показала, как ее годовалая дочь поливает цветы
5:37
Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картелях
5:28
На Сахалине разъяренный медведь уволок женщину в лес и загрыз
5:13
Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Сейчас читают

«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок