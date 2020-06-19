Гэри Пауэрс-младший, сын летчика Гэри Пауэрса, чей самолет был сбит в 1960 году над СССР, рассказал о своем друге, ученом Сергее Хрущеве. Ранее 5-tv.ru стало известно, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался 18 июня в США.

Прежде всего, Пауэрс-младший выразил соболезнования семье Хрущева и поведал, когда в последний раз общался с ученым.

«Очень печально, что он скончался. Я сочувствую и соболезную семье. Последний раз я писал ему 15 мая… Когда мы тогда переписывались и говорили по телефону, все было нормально. Ранее в этом году он отказался от участия в конференции, просто сказал, что это не его, но не намекнул на плохое состояние или что-то еще», — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.

По словам Пауэрса-младшего, с Хрущевым в последний раз они встречались в 2012 году на конференции по Холодной войне и Карибскому кризису, а первый раз они пересеклись в середине 90-х годов на конференции в Норвегии. Несмотря на то, что оба поначалу скептически отнеслись друг к другу, вскоре они стали хорошими друзьями.

«Мы оба были историками, мы оба стремились найти и задокументировать роль наших отцов в истории холодной войны. И у нас было много общего. Мы оба были заинтересованы в сохранении истории холодной войны и в том, чтобы будущие поколения не забыли этот период», — рассказал Пауэрс-младший.

Ранее бывший дипломат Марк Гаррисон в интервью 5-tv.ru подтвердил смерть Сергея Хрущева. Советский, российский и американский ученый скончался на 85-м году жизни в США. Обстоятельства его гибели выясняются.