Гвинет Пэлтроу выпустила свечу с ароматом ее оргазма

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Алиса Старжевская
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Кинодива надеется повторить ошеломительный успех ее первой ароматической свечи с запахом вагины.

Гвинет Пэлтроу выпустила свечу с ароматом ее оргазма

Фото: Zuma\TASS

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла широкой публике, чем пахнет ее оргазм. На днях звезда анонсировала выпуск свечи с ароматом оргазма во время разговора с ведущим Джимми Фэллоном.

Как рассказала Пэлтроу, идея выпустить новую ароматическую свечу пришла к ней после оглушительного успеха свечи с запахом вагины This smells like my vagina. Новый продукт пахнет терпким грейпфрутом, бергамотом, спелыми ягодами черной смородины и турецкой розой.

«Этот аромат сексуален, удивителен и вызывает дикую зависимость», — сообщается на официальном сайте магазина кинозвезды Goop.

Второе изделие Пэлтроу, так же как и первое, продается за семьдесят пять долларов, что равняется примерно пяти тысячам рублей. Актриса надеется, что новая ароматическая свеча тоже разойдется очень быстро и придется по вкусу клиентам.

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