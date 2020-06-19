Певица Лолита Милявская откровенно рассказала о том, какие отношения ее связывают с Аллой Пугачевой. Певица вспомнила, что в начале карьеры Примадонна отечественной эстрады очень сильно ее раскритиковала, из-за чего Лолита на какое-то время затаила обиду на свою коллегу.

«Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю — вот от кого я научилась», — сообщила Лолита во время прямого эфира с Woman.ru.

Более того, артистка призналась, что на протяжении всего ее долгого творческого пути она ни разу не слышала хвалебного слова от Пугачевой.

«Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна. Хвалить? Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое — на вес золота», — сказала Лолита, отметив при этом, что благодарит ее за критику и старается прислушиваться к советам Примадонны.

Звезда также призналась, что спустя полтора месяца после развода с тренером Дмитрием Ивановым, она снова влюблена. Правда, личность своего возлюбленного певица не раскрыла. По ее словам, ей нравится «романить» и в новый брак она пока вступать не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита испугала подписчиков странным роликом со своим участием.