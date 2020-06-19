В Новой Зеландии неизвестный расстрелял полицейских

В Новой Зеландии неизвестный открыл огонь по офицерам полиции. В результате полученных ранений один из правоохранителей скончался. Очевидцы вопиющего инцидента публикуют кадры в сети.

ЧП произошло в новозеландском городе Окленд в пятницу, 19 июня, около 10:40 по местному времени (01:30 по московскому времени — Прим.ред.). По данным местных СМИ и свидетелей, злоумышленника, двигавшегося на автомобиле, остановили сотрудники дорожно-постовой службы для проведения рядовой проверки. Однако вместо предъявления документов неизвестный вдруг открыл стрельбу. После — скрылся с места происшествия, попутно сбив свидетеля.

🔴 UPDATE: Eyewitness video shows the aftermath of the shooting of two police officers in Auckland, New Zealand; authorities say the gunman is still at large. [TVNZ] https://t.co/zK3g1120VD pic.twitter.com/PEJ3ouzLgQ — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) June 19, 2020

По данным издания New Zeland Herald, один из офицеров от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого оценивается как тяжелое, но стабильное. Пострадавший свидетель получил множественные травмы средней тяжести. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что вскоре после инцидента полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. По свидетельствам очевидцев, он укрывался в одном из домов Окленда.

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