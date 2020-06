В Новой Зеландии неизвестный расстрелял полицейских

В Новой Зеландии неизвестный открыл огонь по офицерам полиции. В результате полученных ранений один из правоохранителей скончался. Очевидцы вопиющего инцидента публикуют кадры в сети.

ЧП произошло в новозеландском городе Окленд в пятницу, 19 июня, около 10:40 по местному времени (01:30 по московскому времени — Прим.ред.). По данным местных СМИ и свидетелей, злоумышленника, двигавшегося на автомобиле, остановили сотрудники дорожно-постовой службы для проведения рядовой проверки. Однако вместо предъявления документов неизвестный вдруг открыл стрельбу. После — скрылся с места происшествия, попутно сбив свидетеля.

🔴 UPDATE: Eyewitness video shows the aftermath of the shooting of two police officers in Auckland, New Zealand; authorities say the gunman is still at large. [TVNZ] https://t.co/zK3g1120VD pic.twitter.com/PEJ3ouzLgQ