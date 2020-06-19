В Москве пьяная женщина зарезала двух мужчин — видео

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Виктория Андреева
Эксклюзив 487

В настоящий момент подозреваемая находится в отделении полиции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, 5-tv.ru

В Москве правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух мужчин. Кадры жуткого инцидента попали на камеры уличного видеонаблюдения.

По данным 5-tv.ru, ЧП произошло в ночь с 18 на 19 июня на юге столицы, неподалеку от станции метро «Царицыно». Женщина 1979 года рождения распивала спиртные напитки в компании друзей и сожителя. Внезапно между ней, избранником и другом вспыхнула ссора. Пребывая в возбужденном состоянии злоумышленница нанесла несколько ударов ножом в спину возлюбленного, а после набросилась на знакомого, нанеся и ему множественные колото-резаные травмы.

От полученных травм сожитель нападавшей скончался на месте. Друг был доставлен в городскую больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места тройного убийства в Москве.

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