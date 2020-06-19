Именитый российский Dj Smash и его звездная супруга — модель Анастасия Кривошеева — впервые стали родителями, сообщает Peopletalk.

В интервью изданию супруги признались, что у них родилась очаровательная дочка, однако имя малышки пока оставили в секрете. Известно, что девочка появилась на свет 18 июня в одном из столичных роддомов, расположенном на улице Правды.

Новоиспеченные родители выразили огромную благодарность главному врачу центра Наталье Ким, принимавшей роды.

«Ей отдельный респект!» — отметили селебрити.

Музыкант Андрей Ширман, известный более как Dj Smash, встретил будущую супругу Анастасию Кривошееву в далеком 2011 году. Тогда юной модели было всего 19 лет. Удивительно, но долгое время пара скрывала бурный роман.

После того, как личность избранницы музыканта стала известна всем, девушка дала откровенное интервью, где заявила, что рядом с Андреем чувствует себя по-настоящему счастливой.

«Как так все устроено на этой планете, как так мы встречаем именно тех людей, которых встречаем в определенный момент нашей жизни. Почему иногда самые очевидные вещи, такие сложные. Но, что я точно знаю, что я улыбаюсь, когда пересматриваю наши фотографии 10-летней давности и читаю свои детские сообщении тебе. Я улыбаюсь сейчас, когда смотрю на нас уже «взрослых. Спасибо тебе за это!», — призналась также в одном из постов в Instagram звезда.

Ранее5-tv.ru сообщал, что прославленная российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила свою беременность.