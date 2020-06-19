Введение Сбербанком комиссии на переводы через банкоматы не сулит гражданам ничего хорошего. В частности, вслед за ним плату за любые денежные транзакции вне зависимости от сумм могут ввести и остальные банки, заявляют ведущие финансовые аналитики.

В беседе с URA.RU доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что благодаря новому тарифу — 1% за каждый перевод средств через банкомат — организация получит существенную прибыль. Так, к концу 2020 года Сбербанк может получить «сверху» более 1,5 миллиарда рублей.

«Когда подобные комиссии вводятся, первое время банк будет получать доход — пока люди не разобрались с тем, что произошло. Спустя время клиенты задумаются о смене банка, где могут быть более выгодные условия. Но практика показывает: если кто-то из крупных банков вводит какую-либо комиссию, то через некоторое время такую же комиссию введут и остальные банки», — вынес неутешительный вердикт эксперт.

В числе прочего, Хестанов заметил, что основная причина введения комиссии заключается в том, что банкам просто невыгодно постоянно закупать и чинить купюроприемники. Исходя из этой логики можно сделать и другой вывод: организации вряд ли введут комиссии на совершение транзакций посредством приложений или «СМС-банков». Однако такую возможность, безусловно, нельзя исключать.

Мнение эксперта частично разделяет и младший специалист по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Но по его мнению, Сбербанк и ему подобные организации таким образом просто пытаются компенсировать убытки. Например, те потери, что возникли после введения «банковского роуминга».

«Думаю, сейчас Сбербанк тестирует ситуацию. Если люди будут пользоваться банковскими переводами и Сбербанку удастся заработать, то эту комиссию никто не отменит. А если заработать не удастся, то комиссию могут ввести за что-то другое. Однако я полагаю, что менеджеры Сбербанка трезво оценивают обстановку и понимают, что любые комиссии на текущий момент людей очень раздражают», — высказал предположение собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие банки повысили лимиты операций без кода до пяти тысяч рублей.