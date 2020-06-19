«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике
Президент Белоруссии намерен идти до конца, чтобы не допустить дестабилизации в стране.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, ТАСС/ Федосенко Наталия, MAKSIM GUCHEK / POOL, Вова Жабриков, Гучек Максим, Климентьев Михаил
Власти Белоруссии предотвратили попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Как заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании по банковскому сектору, некие силы развели активность с целью расшатать обстановку, пишет «Экономика сегодня».
Лукашенко отметил, что за этими людьми продолжительное время велось наблюдение, что позволило действовать на опережение.
«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил он.
Речь, по словам Лукашенко, идет не о каком-то запугивании, а о настоящей подготовке к «майдану».
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для него является наивысшей ценностью и ради ее сохранения он готов пойти на все.
9 августа граждане республики будут выбирать президента, напоминает Утро.ру.
12 июня Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России.
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