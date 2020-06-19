«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике

Власти Белоруссии предотвратили попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Как заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании по банковскому сектору, некие силы развели активность с целью расшатать обстановку, пишет «Экономика сегодня».

Лукашенко отметил, что за этими людьми продолжительное время велось наблюдение, что позволило действовать на опережение.

«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил он.

Речь, по словам Лукашенко, идет не о каком-то запугивании, а о настоящей подготовке к «майдану».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия для него является наивысшей ценностью и ради ее сохранения он готов пойти на все.

9 августа граждане республики будут выбирать президента, напоминает Утро.ру.

12 июня Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России.