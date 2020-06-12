«Этот день символизирует мощь и величие российского государства»: Лукашенко поздравил Путина с праздником
Президент Белоруссии также отметил богатство культуры и традиций России.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Как сообщает РИА Новости, белорусский лидер отметил, что в республике с большим пиететом относятся к достижениям братского народа в создании сильного и процветающего государства.
«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния», — цитирует агентство сообщение пресс-службы президента Белоруссии.
В поздравлении Лукашенко также выразил уверенность, что продуктивный диалог двух стран, построенный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает главным интересам жителей двух стран и помогает упрочить стабильную и безопасную обстановку в регионе.
Поздравления с Днем России также были направлены в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. Почти через год Верховный совет РСФСР объявил его нерабочим днем. А в июне 1992-го — 12 июня был назван праздничным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России.
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