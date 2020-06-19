Тульская «медсестра в купальнике» стала фотомоделью

|
Сергей Зеленский
103

Теперь Надежда Жукова будет рекламировать спортивную одежду.

Тульская «медсестра в купальнике» стала фотомоделью

Фото: Instagram @zasport

Официальный экипировщик Олимпийской команды России Zasport объявил о своем сотрудничестве с тульской медсестрой Надеждой Жуковой, прославившейся не только в России, но и в мире тем, что вошла в палату к инфицированным коронавирусом пациентам в купальнике под прозрачным защитным костюмом.

Компания разместила в Instagram фото девушки в спортивной одежде.

«Надежда стала одним из символов „эры коронавируса“. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года. Также мы готовы оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, в которой работает Надежда», — говорится в подписи к фото.

Instagram @zasport

Девушка также дала первое интервью Zasport и рассказала, как ей работается.

«Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе „на здоровье“, которую я обычно произношу вместо „спасибо“ и „до свидания“. И еще говорят, что у меня легкая рука — уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу», — отметила она.

Instagram @zasport

В комментариях пользователи порадовались за Надежду.

«Приятно, что таков поворот событий! Негодовал. Ведь честное слово, первая мысль была: я бы быстрее поправился, видя красоту»

«Медицинская ткань, из которой шьют защитные костюмы, не дышит. Девушка поступила правильно. Лучше одеть купальник, чем получить тепловой удар»

«Можно познакомиться с этой медсестрой?».

Скандал разразился 20 мая, когда снимок тульской медсестры, которая зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник, попал в сеть. Такое решение девушка приняла из-за сильной жары. Общественность раскололась на тех, кто поддерживал девушку, работающую в тяжелых условиях, и хейтеров. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал на поступок сотрудницы госпиталя губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Последние новости

21:03
Как на Лазурке — Собчак с Богомоловым покатались на яхте
20:51
Концерт ко Дню медработника прошел во дворе Боткинской больницы в Петербурге
20:36
Отдавая дань памяти: какие сюрпризы приготовили организаторы Парада Победы в Москве
20:24
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
20:12
Снег в Британии, потоп в Турции: летняя погода не перестают удивлять
20:00
Тульская «медсестра в купальнике» стала фотомоделью

Сейчас читают

«До 22 лет самая тяжелая стадия»: криминалист о причинах расстрела семьи в Москве
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других
«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок